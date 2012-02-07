拉夫罗夫为俄否决叙利亚决议草案进行辩护

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路透莫斯科2月6日电(记者 astassia Astrasheuskaya/Alissa de Carbonnel)---俄罗斯外长拉夫罗夫周一称，俄罗斯否决联合国叙利亚决议草案，西方对此的愤怒已近乎歇斯底里。之前一天，美国国务卿希拉里称叙利亚决议草案被否决属拙劣之举。

拉夫罗夫计划周二同该国对外情报局局长弗拉德科夫(Mikhail Fradkov)前往大马士革，同叙利亚总统阿萨德进行会谈。目前，阿萨德面临来自西方、阿拉伯国家以及国内反对派要求其下台的压力。

关於俄罗斯在安理会投否决票，拉夫罗夫辩称，俄罗斯曾要求在其完成对叙利亚的访问後再进行投票。他曾在上周六联合国安理会有关叙利亚决议投票前数小时宣布将前往叙利亚访问。

他说道："据说决议案起草者决定匆忙就此进行投票，尽管我们向他们提出要求，再等几天，包括在我此行後能够再讨论一下形势。"

拉夫罗夫称，"有关联合国安理会叙利亚决议案投票结果的评价，在西方听到的一些声音我觉得很不恰当，近乎到了歇斯底里的边缘。"

拉夫罗夫称，西方国家拒绝推迟投票，意味着对他们来说找到人为此承担责任比在安理会达成一致更重要。

他表示，决议草案对叙利亚反对派和武装极端分子施压太少，俄罗斯认为这些人也应为该国的暴力事件负责。

"这种决议草案将意味着安理会偏袒内战参与的一方，"他说道。

拉夫罗夫拒绝透露他们此次叙利亚之行将给阿萨德传递何种信息。

他表示，俄罗斯正向阿萨德政府施压，要求更迅速推进民主改革，并称部分叙利亚反对派利用要求改革的和平运动作幌子，寻求叙利亚"改朝换代"。(完)