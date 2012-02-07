〔中国金融〕"吴英案"凸显民企融资需求与现有资金供给体制矛盾--新华

路透北京2月7日电---因集资诈骗罪二审被裁定死刑的"吴英案"近日在中国引发热议.新华网对此分析指出,该案是当前改革过渡期的产物,凸显民营企业对资本渴求与现有资金供给体制的矛盾.

报导引述诸多专家认为,把吴英判死刑,似乎难以帮助解决这个矛盾.对於民间融资行为,目前急需明确民间融资的管理主体.

"人们对一个集资罪犯的同情,很大一部分是出自对现有金融制度的不满."报导援引浙江政协委员、浙江工商大学金融学院副院长钱水土称.

钱水土认为,进一步改革和完善金融体制,破除金融市场的垄断性,建立多元化的资金供给体系,出台民间融资管理的综合措施,这已成为业内对中国市场经济发展的共识.

亦有诸多专家表示,中国目前对正规金融行业实行"一行三会"、"分业经营、分业监管"的专业监管体制.但对於民间融资行为,目前也急需明确民间融资的管理主体,并针对民间融资设立系统而完善的监管体系.

浙江省高级人民法院1月18日二审以集资诈骗罪裁定1981年出生的"亿万富姐"吴英死刑之後,一些知名学者和律师为吴英求情,认为吴英的犯罪行为背後有着深刻的制度原因,而且很多网友认为吴英罪不至死.

民间借贷在中国特别是经济发达的长三角一带异常活跃.尽管中国的法律只保护不高於银行同期贷款利率四倍的民间借贷,但是由於正规金融机构对借贷风险控制得极为严格,许多企业仍然冒着风险高息从民间借款.

报导援引数据称,民营经济大省浙江2011年底对2,835家企业进行问卷调查,在"贵企业从银行贷款曾经遭遇"选项中,15%被拒绝贷款或者贷款额度被压缩,13%被要求拉存款,民企从银行获得贷款的难度比较大.(完)