〔中国金融〕"吴英案"凸显民企融资需求与现有资金供给体制矛盾--新华

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透北京2月7日电---因集资诈骗罪二审被裁定死刑的"吴英案"近日在中国引发热议.新华网对此分析指出,该案是当前改革过渡期的产物,凸显民营企业对资本渴求与现有资金供给体制的矛盾.
报导引述诸多专家认为,把吴英判死刑,似乎难以帮助解决这个矛盾.对於民间融资行为,目前急需明确民间融资的管理主体.
"人们对一个集资罪犯的同情,很大一部分是出自对现有金融制度的不满."报导援引浙江政协委员、浙江工商大学金融学院副院长钱水土称.
钱水土认为,进一步改革和完善金融体制,破除金融市场的垄断性,建立多元化的资金供给体系,出台民间融资管理的综合措施,这已成为业内对中国市场经济发展的共识.
亦有诸多专家表示,中国目前对正规金融行业实行"一行三会"、"分业经营、分业监管"的专业监管体制.但对於民间融资行为,目前也急需明确民间融资的管理主体,并针对民间融资设立系统而完善的监管体系.
浙江省高级人民法院1月18日二审以集资诈骗罪裁定1981年出生的"亿万富姐"吴英死刑之後,一些知名学者和律师为吴英求情,认为吴英的犯罪行为背後有着深刻的制度原因,而且很多网友认为吴英罪不至死.
民间借贷在中国特别是经济发达的长三角一带异常活跃.尽管中国的法律只保护不高於银行同期贷款利率四倍的民间借贷,但是由於正规金融机构对借贷风险控制得极为严格,许多企业仍然冒着风险高息从民间借款.
报导援引数据称,民营经济大省浙江2011年底对2,835家企业进行问卷调查,在"贵企业从银行贷款曾经遭遇"选项中,15%被拒绝贷款或者贷款额度被压缩,13%被要求拉存款,民企从银行获得贷款的难度比较大.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。