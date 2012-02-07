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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 11:06 BJT

〔中国债市动态〕现券收益率止升走稳,央票继续暂停发行略稳市场心态

路透上海2月7日电---中国银行间债市周二现券收益率止升走稳,因本周央行公开市场一年央票继续停发,令市场一度紧张的心态稍平缓.

不过交易员指出,因中国经济增长并未见明显走弱迹象,加之下调存款准备金率等政策迟迟未兑现,机构对短期後市信心尚欠,做多动力不足.

北京一银行交易员称,今日央行公开市场继续暂停一年央票发行,导致二级市场央票品种收益率"略有回落,但其他暂时变化不大."

阔别六周之久的正回购终於再出江湖.中国人民银行公开市场今日将进行260亿元人民币正回购操作,期限28天.尽管没有一年期央票的助力,公开市场依然提前实现资金净回笼.[ID:nCN1373250][CN/MMTCN]

另外,货币政策方面,市场乐观预期有所减弱.中国大型投行--中金公司最新利率周报指出,1月中国外汇占款有望恢复增长,增量达2,000-2,500亿元人民币,这使得存款准备金率近期下调的迫切性降低。[ID:nCN1371362]

中国宏观经济先行指标--2012年1月官方及汇丰(HSBC)制造业采购经理人指数(PMI)均较上月回升.其中,官方PMI更是高於市场预期.[ID:nCN1360754][ID:nCN1360828]

北京时间10:43,剩余期限约0.78年的央票1101088券最新双边报价tCN1101088=CFXM在3.4550%/3.4200%,上日尾盘为3.4799%/3.4550%.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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