〔中国债市动态〕现券收益率止升走稳,央票继续暂停发行略稳市场心态

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透上海2月7日电---中国银行间债市周二现券收益率止升走稳,因本周央行公开市场一年央票继续停发,令市场一度紧张的心态稍平缓.
不过交易员指出,因中国经济增长并未见明显走弱迹象,加之下调存款准备金率等政策迟迟未兑现,机构对短期後市信心尚欠,做多动力不足.
北京一银行交易员称,今日央行公开市场继续暂停一年央票发行,导致二级市场央票品种收益率"略有回落,但其他暂时变化不大."
阔别六周之久的正回购终於再出江湖.中国人民银行公开市场今日将进行260亿元人民币正回购操作,期限28天.尽管没有一年期央票的助力,公开市场依然提前实现资金净回笼.[ID:nCN1373250][CN/MMTCN]
另外,货币政策方面,市场乐观预期有所减弱.中国大型投行--中金公司最新利率周报指出,1月中国外汇占款有望恢复增长,增量达2,000-2,500亿元人民币,这使得存款准备金率近期下调的迫切性降低。[ID:nCN1371362]
中国宏观经济先行指标--2012年1月官方及汇丰(HSBC)制造业采购经理人指数(PMI)均较上月回升.其中,官方PMI更是高於市场预期.[ID:nCN1360754][ID:nCN1360828]
北京时间10:43,剩余期限约0.78年的央票1101088券最新双边报价tCN1101088=CFXM在3.4550%/3.4200%,上日尾盘为3.4799%/3.4550%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。