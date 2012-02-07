〔中国新债〕民生银行周五发300亿元小微企业贷款专项固息债,期限五年

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透上海2月7日电---中国民生银行(600016.SS)(1988.HK)周二公告称,将於周五(10日)在银行间市场簿记建档发行至多300亿元人民币固息金融债,期限五年,募集资金将专门用於发放小微企业贷款.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为民生银行2012年第一期金融债券,采取固定利率形式,单利按年度计息,不计复利,最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与联席主承销商协商一致後确定.
该期债发行期限为2月10日-2月14日;经中国人民银行批准後,该期债将在全国银行间债券市场交易流通.
其清偿顺序等同于商业银行一般负债,先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券.
该期债的主承销商为海通证券(600837.SS)和瑞银证券.据大公国际资信评估有限公司评定,发行主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别AAA级.
银监会於去年10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整後存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nCN1173830]
随後中信银行(601998.SS)(0998.HK)、民生银行、浦发银行(600000.SS)、深发展(000001.SZ)等多家股份制银行有意发行小企业信贷专项金融债,规模在200亿元至500亿元不等.而兴业银行(601166.SS)於去年12月末抢得首单,发行了300亿元五年期小微企业专项债.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
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