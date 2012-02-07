奥巴马：知道伊朗谁真正当家作主太难

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月6日电---美国总统奥巴马周一表示，美国对伊朗的铀处理进程拥有"很好的估计"，但在追踪该国政治动态方面遇到困难。

奥巴马在周日接受NBC电视台采访时表示："你知道伊朗内部所有动态吗？绝非如此。我想难点之一就是，伊朗现在比以往存在更多分歧。"

"你知道，伊朗最高领袖在某些情况下会对伊朗总统提出质疑。想知道在某个既定时间段内谁做决策是很难的。但我们的确对伊朗核项目有着很好的评估。"

当被问及美国军方何时准备针对伊朗核设施采取武力行动时，奥巴马表示，他不会讨论具体的军事项目或详细说明美国的紧急措施。

"过去几年，我们对在海湾地区的各种选择作出了全面计划。如有必要，我们已经准备好实施这些方案。"（完）