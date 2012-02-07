奥巴马：知道伊朗谁真正当家作主太难

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月6日电---美国总统奥巴马周一表示，美国对伊朗的铀处理进程拥有"很好的估计"，但在追踪该国政治动态方面遇到困难。
奥巴马在周日接受NBC电视台采访时表示："你知道伊朗内部所有动态吗？绝非如此。我想难点之一就是，伊朗现在比以往存在更多分歧。"
"你知道，伊朗最高领袖在某些情况下会对伊朗总统提出质疑。想知道在某个既定时间段内谁做决策是很难的。但我们的确对伊朗核项目有着很好的评估。"
当被问及美国军方何时准备针对伊朗核设施采取武力行动时，奥巴马表示，他不会讨论具体的军事项目或详细说明美国的紧急措施。
"过去几年，我们对在海湾地区的各种选择作出了全面计划。如有必要，我们已经准备好实施这些方案。"（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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