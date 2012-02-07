〔基金产业〕股市上涨帮助对冲基金1月逆转去年战绩不佳的局面

路透波士顿2月6日电---去年战绩不佳的对冲基金今年可能再成赢家.

去年惨败的大型对冲基金中有几支1月开局良好,令其大客户有理由相信,机智的交易员们重新获得了魔力.

由Lee Ainslie管理的Maverick Capital就上演了戏剧性反弹的一幕,一举跃上1月表现最佳基金前20的名单,今年前几周上涨5.89%.2011年这支基金累计亏损15%.

甚至John Paulson也与投资者们一同分享好消息,他宣布其管理的Advantage Plus Fund上月累计成长5%,而在2011年这支基金曾以52%的跌幅成为基金业最大的输家.相比之下,标准普尔500指数1月累计上扬4.4%.

但汇丰数据显示,表现最为突出的是规模相对较小的Henderson European Absolute Return基金,其管理资产约为1.16亿美元.该基金截至1月底累计上涨14%,目前荣获今年盈利最多的基金美誉.去年这支基金以42%的跌幅成为年度跌幅榜上的第二大输家.

投资者们表示,一个月的表现显然不代表全年,但对去年的大输家来说,1月的反弹之势可能是形势转变的信号,因为股市表现尚佳,而且基金已对投资组合做出了调整.

事实上,2万亿(兆)美元的对冲基金业中有很大一部分都在寻求今年反弹.2011年对冲基金平均下滑5%.

摩根大通Alternative Asset Management联席总裁兼首席投资官Paul Zummo表示,"1月可以说基本全线走强."

投资者和基金经理称,尽管1月对冲基金的表现令人欣慰,但考虑到股市今年开局强劲,对对冲基金而言,1月情势扭转并不十分令人意外.

美银-美林分析师发现,所谓的股票多空型基金1月上涨2.62%,成为该行业里回报率最佳的一类.此类基金在股市投资逾1万亿(兆)美元,去年累计下跌约19%.

调整仓位有所助益.美林的分析师表示,由於太多基金经理追逐同样的机会,例如纷纷涌向如美国银行这样的大盘股,许多对冲基金去年遭遇重挫;而今年人们转而青睐小盘股.(完)