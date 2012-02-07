〔中国经济〕今年一季度工业增速有可能出现进一步减缓--工信部

路透北京2月7日电---中国工业和信息化部总工程师朱宏任周二称,由於国内国外经济环境中存在着各种不稳定、不确定的因素,以及去年一季度工业增长的增速相对较高,今年一季度工业增速有可能出现进一步减缓.

他在全国工业通信业发展情况和2012年工业通信业发展形势发布会上称,中国工业经济发展中也存在着一些积极的因素,像扩大内需,投资保持稳定增长,同时在居民消费方面的拉动力量还将进一步增大,以及加快转型升级的政策措施,都将支持2012年的工业经济保持平稳较快增长.

中国国务院副总理王岐山稍早表示,当前全球经济金融形势十分复杂严峻,首要任务是确保经济复苏和金融稳定.

国际货币基金组织(IMF)将2012年中国经济增速预估从9%调降至8.2%,IMF表示,若欧债危机令全球经济陷入衰退,今年中国经济年增速可能会放慢近一半,从而给中国带来采取"大规模"财政刺激举措的压力.[ID:nCN1372948](完)