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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 10:41 BJT

〔中国新债〕上海外高桥集团下周二将发行4亿元中期票据,期限三年

路透上海2月7日电---中国上海外高桥(集团)有限公司周二公告称,将於下周二(14日)簿记
建档发行4亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 上海外高桥     4         4      3   2/14簿记建档    交通银行     AA+       2/15       2/16 
 集团    
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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