《Wasik专栏》对冲基金为何有负盛名?

重发-《专栏》中国资本外流在2016年达到峰值，内资外流成为主导性因素
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Wasik 编译 许娜/梁睿雪
路透2月6日电---从理论上来看,去年本应是投资於对冲基金的绝佳时机.在美国和欧元区危机令市场惊慌失措的情况下,除了对冲市场风险外,还有什麽更好的办法来保护资金呢?这也不正是对冲基金之所以为名的前提麽?.对冲基金经理可以采取守势,选择投资那些在市场大多疲软时表现良好的版块和国家.但这存在一个巨大的圈套,即成功到底是取决於基金经理对哪个版块不会下跌的猜测、还是取决於其能成功地在正确时点回撤到债市?
可以肯定的是,对冲基金2011年陷入困境.
去年,大多数对冲基金判断错误或保持其固有的投资策略.与大多数积极管理的投资产品一样,对冲基金成了市场经常动荡下的受害者,这应该是可以预期到也该可以避开的.除固定收益基金外,其它类型的对冲基金2011年均遭受损失,该行业亏损总体约达5%.而有些对冲基金的策略,可能使投资者蒙受更大的损失.约75%的新兴市场基金亏损,其中印度和欧洲新兴地区的基金损失最为惨重.发展中国家基金中,只有巴西的基金获利.
根据HFN对冲基金综合指数,被动的标准普尔500工业指数总报酬率约2%.如果你单纯持有美国公债,那麽处境会更好.
**可观的费用**
就像一支队伍不可能一直蝉联超级碗一样,对冲基金经理也很难打败市场.考虑到对冲基金的收费,他们总是在一开始便处於劣势.对冲基金每年至多20%的利润提成和最高2%的管理费,令被动型股指基金最少仅0.07%的管理费相形见绌.
Simon Lack在其新书"对冲基金幻影"(The Hedge Fund Mirage)中表示,投资者从1998年到2010年实际亏损了3,080亿美元.2008年,对冲基金本应保护投资者的资金,但事实上却几乎耗尽其此前数年的所有获利.
Dimensional Fund Advisors(DFA)研究助理Ronnie Shah表示,她发现一旦扣除所有基金费用後,手续费往往会妨碍优渥报酬的产生--这个算术对每一位投资者而言都必不可少.
"从积极管理的算数式来看,整体而言,积极型基金经理的绩效表现会因为其所收的费用而逊於大盘."Shah在一份仅提供DFA客户的报告中写道.这份报告研究内容为1927年至2010年间的投资组合报酬.
当然,这对於那些数十年来一直把美国先锋集团(Vanguard Group)创办人Jack Bogle口头禅放在心里的指数型基金投资人而言,Shah的说法可谓了无新意.
Bogle帮所有投资人把事情简化."成本很重要",是他的强力呼吁.他应该赢得诺贝尔经济学奖,不单是因为他有真知灼见,点出永恒不变的数学真理,同时也因为他发明了指数型基金,让投资人在过去数十年赚取且省下数以十亿美元计的钱财.
不仅费用很关键,管理风险、透明度和流动性同样是对冲基金面临的主要绊脚石.经理人一直在持续猜测那个行业有利可图,但在披露他们选择了哪个行业来保住投资者资金方面则行动迟缓.
其中很多风险并不必要.如果对冲基金和其它采取主动策略的基金经理遵守信托准则,将客户利益摆在第一位,那麽他们过高的费用就会大降,他们也可能会采取更多被动型策略--在这种情况下,他们将远无法证明这些高得惊人的费用的合理性.
美国证券交易委员会(SEC)正致力於制定一份针对经纪商的信托标准,但面临来自金融服务业的压力.经纪商和非信托顾问正竭尽全力来阻止这份得多德-弗兰克改革法授权的新条规.因此我们还不知道究竟在何时能看到这一规则出台,或者其效力是否会被削弱.
至于这个规模达2万亿(兆)美元的对冲基金行业,如果你想花钱授权一名经理人进行投掷飞镖般的管理--并知道其中大部分经理人都不太可能跑赢市场--那麽悉听尊便.
注意对冲基金中,"对冲"(hedge)一词常常是"亏钱"的误用.抑或他们指的只是自己拥有精美景观的办公室前面,那些可与凡尔赛宫里植被相媲美的灌木丛(Hedge一词亦有树篱笆之义).猜猜是谁为它们付的钱?(完)
--译文审校 张明钧/隋芬
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。