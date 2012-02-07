《Wasik专栏》对冲基金为何有负盛名?

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik 编译 许娜/梁睿雪

路透2月6日电---从理论上来看,去年本应是投资於对冲基金的绝佳时机.在美国和欧元区危机令市场惊慌失措的情况下,除了对冲市场风险外,还有什麽更好的办法来保护资金呢?这也不正是对冲基金之所以为名的前提麽?.对冲基金经理可以采取守势,选择投资那些在市场大多疲软时表现良好的版块和国家.但这存在一个巨大的圈套,即成功到底是取决於基金经理对哪个版块不会下跌的猜测、还是取决於其能成功地在正确时点回撤到债市?

可以肯定的是,对冲基金2011年陷入困境.

去年,大多数对冲基金判断错误或保持其固有的投资策略.与大多数积极管理的投资产品一样,对冲基金成了市场经常动荡下的受害者,这应该是可以预期到也该可以避开的.除固定收益基金外,其它类型的对冲基金2011年均遭受损失,该行业亏损总体约达5%.而有些对冲基金的策略,可能使投资者蒙受更大的损失.约75%的新兴市场基金亏损,其中印度和欧洲新兴地区的基金损失最为惨重.发展中国家基金中,只有巴西的基金获利.

根据HFN对冲基金综合指数,被动的标准普尔500工业指数总报酬率约2%.如果你单纯持有美国公债,那麽处境会更好.

**可观的费用**

就像一支队伍不可能一直蝉联超级碗一样,对冲基金经理也很难打败市场.考虑到对冲基金的收费,他们总是在一开始便处於劣势.对冲基金每年至多20%的利润提成和最高2%的管理费,令被动型股指基金最少仅0.07%的管理费相形见绌.

Simon Lack在其新书"对冲基金幻影"(The Hedge Fund Mirage)中表示,投资者从1998年到2010年实际亏损了3,080亿美元.2008年,对冲基金本应保护投资者的资金,但事实上却几乎耗尽其此前数年的所有获利.

Dimensional Fund Advisors(DFA)研究助理Ronnie Shah表示,她发现一旦扣除所有基金费用後,手续费往往会妨碍优渥报酬的产生--这个算术对每一位投资者而言都必不可少.

"从积极管理的算数式来看,整体而言,积极型基金经理的绩效表现会因为其所收的费用而逊於大盘."Shah在一份仅提供DFA客户的报告中写道.这份报告研究内容为1927年至2010年间的投资组合报酬.

当然,这对於那些数十年来一直把美国先锋集团(Vanguard Group)创办人Jack Bogle口头禅放在心里的指数型基金投资人而言,Shah的说法可谓了无新意.

Bogle帮所有投资人把事情简化."成本很重要",是他的强力呼吁.他应该赢得诺贝尔经济学奖,不单是因为他有真知灼见,点出永恒不变的数学真理,同时也因为他发明了指数型基金,让投资人在过去数十年赚取且省下数以十亿美元计的钱财.

不仅费用很关键,管理风险、透明度和流动性同样是对冲基金面临的主要绊脚石.经理人一直在持续猜测那个行业有利可图,但在披露他们选择了哪个行业来保住投资者资金方面则行动迟缓.

其中很多风险并不必要.如果对冲基金和其它采取主动策略的基金经理遵守信托准则,将客户利益摆在第一位,那麽他们过高的费用就会大降,他们也可能会采取更多被动型策略--在这种情况下,他们将远无法证明这些高得惊人的费用的合理性.

美国证券交易委员会(SEC)正致力於制定一份针对经纪商的信托标准,但面临来自金融服务业的压力.经纪商和非信托顾问正竭尽全力来阻止这份得多德-弗兰克改革法授权的新条规.因此我们还不知道究竟在何时能看到这一规则出台,或者其效力是否会被削弱.

至于这个规模达2万亿(兆)美元的对冲基金行业,如果你想花钱授权一名经理人进行投掷飞镖般的管理--并知道其中大部分经理人都不太可能跑赢市场--那麽悉听尊便.

注意对冲基金中,"对冲"(hedge)一词常常是"亏钱"的误用.抑或他们指的只是自己拥有精美景观的办公室前面,那些可与凡尔赛宫里植被相媲美的灌木丛(Hedge一词亦有树篱笆之义).猜猜是谁为它们付的钱?(完)