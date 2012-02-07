〔背景资料〕中资银行已公布但尚未实施的股权融资方案一览

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
(此背景资料可搭配"经济放缓让银行业因'祸'得福,政策春风化解再融资压力"一文,浏览请点选[ID:nCN1371242])
路透2月7日电---近两年来,中国股市一直深陷於上市银行不断再融资圈钱忧虑中.2010年以来,为弥补信贷扩张所带来的资本缺口,中国商业银行进行了一轮以A+H配股为主要形式的资本补充.
以下为目前中资银行已公布但尚未实施的股权融资方案一览:
银行名称 股权融资形式 计划融资额(亿元人民币)
光大银行(601818.SS) H股发行 400
招商银行(600036.SS) A+H股配股 350
(3968.HK)
北京银行(601169.SS) 定向增发 118
民生银行(600016.SS) H股增发 90
(1988.HK)
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合计 958 (完)
--整理 谢衡; 审校 张喜良
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