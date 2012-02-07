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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 10:46 BJT

〔中国新债〕兖矿集团周五将发行22亿元中期票据,期限五年

路透上海2月7日电---中国兖矿集团有限公司周二公告称,将於周五(10日)在银行间债市簿记建档发行22亿元
人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  兖矿集团      32       22       5   2/10簿记建档   农业银行     AAA        2/14       2/15    
                                                     兴业银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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