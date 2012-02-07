修正:〔中国金融〕欧债对天津中资银行影响有限,但部分仍减少风险敞口--报载

(修饰标题,标题加上"天津"二字)

路透北京2月7日电---欧债危机是否已直接影响到中国的银行业,中国外汇管理局天津分局一项调查显示,对中资银行的影响有限,因其所持欧元债券规模很低,且欧元净敞口较小.但仍有部分银行减少了对欧元区的风险敞口,以积极应对危机.

中国金融时报周二援引该项对53家银行以及15家企业的调查称,有11家银行加强了业务审核,包括暂停或减少对外资银行(特别是欧洲银行)的资金拆借、缩短资金拆出期限、减少或停办欧债高风险国家的贸易融资业务、暂停与欧洲银行的衍生品交易等.

调查称,欧债危机对银企的涉外经营模式产生一定影响,银行业务经营审慎度提高,风险审查亦更趋严格.在客户的选择方面也更加严格,加强对以欧洲为主要贸易国的客户指导,随时向客户提示其境外交易对手国别风险,或以要求出口客户投保中信保的短期出口信用保险等措施审慎开展业务.

另外,目前各银行亦已减少了欧元理财产品的发行,而个人结汇购买人民币理财产品则增多,因欧元贬值令与欧元汇率挂钩的理财产品收益大幅下滑,许多产品未达到年化预期收益率,甚至为零或负收益.

而从企业方面来看,随着中国商品进入欧洲市场的难度提高,为维持销售增长,一些企业已开始着力扩大内销和开辟新兴市场,降低对欧洲的依赖.且目前欧债危机对天津市出口增长的影响仍未完全体现.

不过欧美经济的持续低迷和人民币升值亦成为国内银企"走出去"的重要契机.民生银行天津分行、星展银行天津分行等多家银行均称,2011年来,其客户在境外设立机构的意愿已明显增加.

欧洲是天津市外贸出口的重要市场,2011年前三季度,天津市对欧盟出口54.4亿美元,同比增长22.7%,高於全市出口增速3.6个百分点,对欧盟出口占全市出口总额的16.8%,是仅次于美国的第二大出口市场.(完)