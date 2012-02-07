〔中国新债〕保利协鑫下周二将发行4亿元中期票据,期限三年

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透上海2月7日电---中国保利协鑫有限公司周二公告称,将於下周二(14日)在银行间债市簿记建档 发行4亿元人民币中期票据,期限三年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 保利协鑫 4 3 2/14簿记建档 中信银行 AA 2/16 2/17 中国银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 曲伟治; 审校 林高丽
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。