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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 10:58 BJT

〔中国新债〕保利协鑫下周二将发行4亿元中期票据,期限三年

路透上海2月7日电---中国保利协鑫有限公司周二公告称,将於下周二(14日)在银行间债市簿记建档
发行4亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  保利协鑫                4       3   2/14簿记建档   中信银行      AA        2/16       2/17    
                                                     中国银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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