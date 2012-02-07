〔中国钢铁〕今年钢铁业利润料进一步收窄,因需求疲软且成本上升--工信部

路透北京2月7日电---中国工业和信息化部总工程师朱宏任称,2012年钢铁工业将面临更加严峻的考验,需求减弱使得供需矛盾更加突出,且铁矿石等原料价格高启将继续挤压钢铁业利润.

他在国务院新闻办全国工业通信业发展情况和2012年工业通信业发展形势发布会上称,经济增长速度的适度放缓,实际上提出了一个加快转型升级、调整结构的重要任务,而且也是能够通过结构调整来推动、不断提高经济增长质量和效益的一个重要的措施.

"这种局面从短期看增加了钢铁行业的运行风险,但是从长远看,也是对行业倒逼机制的强化,为钢铁行业转型升级、结构调整、兼并重组和淘汰落後,创造了有利的时间窗口."他在发布会上表示.

朱宏任称,由於国内国外经济环境中存在着各种不稳定、不确定的因素,以及去年一季度工业增长的增速相对较高,今年一季度工业增速有可能出现进一步减缓.

中国钢铁工业协会理事长朱继民稍早称,受成本升、需求减、融资难、融资贵等多重因素挤压,预计今年整个钢铁行业将面临高成本、高库存、低售价的压力,行业利润仍将可能处於较低水平,钢铁生产企业微利或亏损的风险将进一步加大.[ID:nCN1321728](完)