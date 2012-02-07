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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 11:24 BJT

《外汇动态》美元/日圆风险逆转差值上涨,因预期日本干预汇市

0248GMT--美元/日圆风险逆转差值上涨,偏向美元看涨期权.部分市场人士买入美元看涨期权,因押注日本可能采取阻升日圆的措施.

一个月期美元/日圆风险逆转差值JPY1MRR=GFI买入价为0.02,而一周前为0.3,偏向美元看跌期权.

"这是希望日本央行干预,而不是担心干预的问题,"一日资银行交易员表示.

该交易员又称,目前隐含波动率相对较低,可能会吸引部分美元看涨期权的买家.一个月期波动率目前为7.30/8.00%,在上个月触及的四年半低点约6.35/7.05%上方不远.

现货美元/日圆JPY=也走坚至76.75日圆,但走势受到日本投资信托和日本出口商卖盘的限制.(完)

--编译 李春喜;审校 隋芬

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