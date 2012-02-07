《外汇动态》美元/日圆风险逆转差值上涨,因预期日本干预汇市

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
0248GMT--美元/日圆风险逆转差值上涨,偏向美元看涨期权.部分市场人士买入美元看涨期权,因押注日本可能采取阻升日圆的措施.
一个月期美元/日圆风险逆转差值JPY1MRR=GFI买入价为0.02,而一周前为0.3,偏向美元看跌期权.
"这是希望日本央行干预,而不是担心干预的问题,"一日资银行交易员表示.
该交易员又称,目前隐含波动率相对较低,可能会吸引部分美元看涨期权的买家.一个月期波动率目前为7.30/8.00%,在上个月触及的四年半低点约6.35/7.05%上方不远.
现货美元/日圆JPY=也走坚至76.75日圆,但走势受到日本投资信托和日本出口商卖盘的限制.(完)
--编译 李春喜;审校 隋芬
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路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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