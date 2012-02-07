〔中国个股〕重庆啤酒股东大会现场投票未通过罢免董事长议案--财经

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透上海2月7日电---据财经网周二报导,近期陷入基金股东信任危机的重庆啤酒(600132.SS)股东大会现场投票没有通过罢免董事长黄明贵的议案.
报导指出,在关於免除黄明贵董事职务议案的现场投票後,赞成罢免的仅占2.48%,反对的占97.43%.
因重庆啤酒发布的乙肝疫苗二期临床B阶段进度情况相关数据低於市场预期,公司股价自12月中旬已连续大跌,累计下跌幅度一度逾七成.持有大量重庆啤酒股票的大成基金公司提出因公司信息披露出现重大失误,导致投资人利益受重大影响,发起罢免黄明贵董事职务.
目前嘉士伯(Carlsberg)(CARLb.CO)通过旗下两家公司合计持有重庆啤酒29.71%的股份,第二大股东重啤集团持有20%股份.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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