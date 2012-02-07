版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 11:33 BJT

〔中国个股〕重庆啤酒股东大会现场投票未通过罢免董事长议案--财经

路透上海2月7日电---据财经网周二报导,近期陷入基金股东信任危机的重庆啤酒(600132.SS)股东大会现场投票没有通过罢免董事长黄明贵的议案.

报导指出,在关於免除黄明贵董事职务议案的现场投票後,赞成罢免的仅占2.48%,反对的占97.43%.

因重庆啤酒发布的乙肝疫苗二期临床B阶段进度情况相关数据低於市场预期,公司股价自12月中旬已连续大跌,累计下跌幅度一度逾七成.持有大量重庆啤酒股票的大成基金公司提出因公司信息披露出现重大失误,导致投资人利益受重大影响,发起罢免黄明贵董事职务.

目前嘉士伯(Carlsberg)(CARLb.CO)通过旗下两家公司合计持有重庆啤酒29.71%的股份,第二大股东重啤集团持有20%股份.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐