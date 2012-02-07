《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:横盘整理,等待希腊相关消息

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
IFR悉尼2月7日电--美元兑日圆以外亚洲货币大致呈横盘整理态势,市场在等待希腊相关消息.
市场理所当然仍极度作空欧元,任何正面的形势发展应该都会在市场激起轩然大波.
很有可能看到近期波动区间高低端遭遇挑战,因为炒家企图触发停止单.
在这样的状况下,亚洲市场大致呈现场边观望不令人感到奇怪,出口商抛盘令今日美元空头回补引发的涨势趋缓.
澳洲利率决议将在0330GMT出炉.可能会在市场激起一些波澜.
对澳洲利率决定,市场出人意料地有不同的看法.我们认为有95%的可能降息25基点,5%的可能降息50基点.鉴於最近通胀数据温和,且国内就业市场恶化,我们认为澳洲央行不会坐视不管.(完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
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