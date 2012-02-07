〔中国货币市场〕回购利率低位徘徊,央行重启正回购然资金面波澜不惊

路透上海2月7日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二低位徘徊.虽然央行时隔六周重启正回购操作,但鉴於目前资金面宽松,正回购暂未给资金面带来明显影响,各期限资金供给仍非常充足.

不过交易员指出,随着正回购的重启,央票发行近期可能也会恢复发行,虽然短期净回笼资金料不会实质收紧流动性,但长期持续净回笼,将造成资金面偏紧,再加上近期下调存款准备金率的可能性下降,预计近期回购利率下跌的空间有限.

"从月初到现在,资金情况一直是很宽松."华南一银行交易员称,"央行正回购操作量不是很大,感觉资金面没什麽影响."

阔别六周之久的正回购终於再出江湖.中国人民银行公开市场今日进行了260亿元人民币正回购操作,期限28天.尽管没有一年期央票的助力,公开市场依然提前实现资金净回笼.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7844 2.7888 -0.44 2,481.17

七天CN7DRP=CFXS 3.5041 3.4476 +5.65 504.01

14天CN14DRP=CFXS 3.8078 3.8492 -4.14 145.65

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7885 2.7896 -0.11 828.25

七天CHICNY7D=CFXS 3.5130 3.4713 +4.17 148.50

==============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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