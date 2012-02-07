《中国公开市场回购未到期一览表》--2月7日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额:660亿元人民币 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2012/3/6 28 2.80 260 3/8 91 3.16 300 3/15 91 3.16 100 当月累计: 660 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注:1.央行2012年春节长假前公开进行了两次逆回购招标,今後逆回购操作可能成为公开市 场常规操作工具,在表格中新增逆回购未到期统计数据. 是次公开进行的逆操作包括1/17的1,690亿元,期限14天,中标利率5.47%.[ID:nCN1341918]; 和1/19进行的1,830亿元,期限14天,中标利率6.05%.[ID:nCN1346762] 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完) --整理 冉莹; 审校 边竞