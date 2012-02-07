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货币新闻 | 2012年 2月 7日 星期二 11:57 BJT

〔澳新汇市〕澳元跳涨至六个月新高,稍早澳洲央行意外维持利率不变

路透悉尼2月7日电---澳元兑美元AUD=D2周二跳涨逾0.01美元至六个月新高1.0812,之前澳洲央行意外维持利率不变.

澳元兑美元最新报1.0773,日内涨0.45%.(完)

--编译 李爽;审校 蔡美珍

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