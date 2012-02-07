〔中国股市〕沪综指早盘收跌近2%,调控预期持续拖累地产板块下跌

澳新汇市：澳元守在近三个半月高点，新西兰元在乳制品标售前下跌
路透悉尼/惠灵顿2月21日 - 澳元兑美元周二守在近三个半月高点，交易员等待从一连串数据及央行事件中寻求新的交投诱因；新西兰元走软，稍晚新西兰将进行全球乳制品标售。
路透北京2月7日电---中国股市沪综指周二早盘震荡收跌2%,房地产相关板块领跌,春节後首周房屋成交依然低迷,地产业今年调控预期持续成为市场挥之不去的阴影.
北京时间11:30分,沪综指.SSEC报2,286.174点,跌44.962点,或1.93%,昨日该股指则收创两个月新高.沪市地产类指数.SSEP早盘跌挫2.53%.A股成交金额335亿元,整体量能水平仍偏低.
山西证券策略分析师杜亮称,受近期房屋成交低迷影响,今日房地产、建材板块开盘重挫成为杀跌的主要动力.另外,有色板块经过连日上涨盘整,积累了一定的做空力量,亦在今天集中释放.
"我们判断短期市场仍然围绕2,300点上下展开震荡,下调空间有限,上涨空间也不大.建议关注农业、食品饮料、医药等板块."他并预计.
深万科(000002.SZ)下跌2.62%,早盘收报7.42元.
本地媒体报导称,春节後首周,中国房地产指数系统监测的40个城市中,36城市楼市周均成交量同比下降,15城市成交量降幅在50%以上.北京、上海等重点城市市场供应与成交均呈现颓势.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透悉尼/惠灵顿2月21日 - 澳元兑美元周二守在近三个半月高点，交易员等待从一连串数据及央行事件中寻求新的交投诱因；新西兰元走软，稍晚新西兰将进行全球乳制品标售。
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。