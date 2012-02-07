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货币新闻 | 2012年 2月 7日 星期二 12:12 BJT

〔中国股市〕沪综指早盘收跌近2%,调控预期持续拖累地产板块下跌

路透北京2月7日电---中国股市沪综指周二早盘震荡收跌2%,房地产相关板块领跌,春节後首周房屋成交依然低迷,地产业今年调控预期持续成为市场挥之不去的阴影.

北京时间11:30分,沪综指.SSEC报2,286.174点,跌44.962点,或1.93%,昨日该股指则收创两个月新高.沪市地产类指数.SSEP早盘跌挫2.53%.A股成交金额335亿元,整体量能水平仍偏低.

山西证券策略分析师杜亮称,受近期房屋成交低迷影响,今日房地产、建材板块开盘重挫成为杀跌的主要动力.另外,有色板块经过连日上涨盘整,积累了一定的做空力量,亦在今天集中释放.

"我们判断短期市场仍然围绕2,300点上下展开震荡,下调空间有限,上涨空间也不大.建议关注农业、食品饮料、医药等板块."他并预计.

深万科(000002.SZ)下跌2.62%,早盘收报7.42元.

本地媒体报导称,春节後首周,中国房地产指数系统监测的40个城市中,36城市楼市周均成交量同比下降,15城市成交量降幅在50%以上.北京、上海等重点城市市场供应与成交均呈现颓势.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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