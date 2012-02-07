〔中国基金〕易方达递交恒生国企指数ETF基金的申请,跨境ETF有实质进展

路透上海2月7日电---中国证监会网站显示,易方达基金管理近日已递交恒生中国企业ETF(上市交易基金)及其联接基金的申请材料.这意味着市场期盼已久的跨境ETF有了实质性进展.

证监会每周都会公布公募基金的行政申请及审核进度情况,周一稍晚公布的材料显示,易方达已在上周三(2月1日)上交该只ETF基金的申请材料.

截止上周五(3日),证监会尚未做出受理与否的决定.在证监会受理後,一般需要数月时间才能获得发行批文.

证监会网站还显示,该基金将透过合格境内机构投资者(QDII)机制,由交通银行(3328.HK)(601328.SS)和香港汇丰银行(0005.HK)担任托管人.

恒生中国企业指数.HSCE简称恒生国企指数,或H股指数.据业内人士此前透露,首批跨境ETF将是跟踪恒生指数.HSI或国企指数的产品,并由嘉实、华夏、易方达等内地规模较大的基金公司发行,并分别在深圳和上海证交所上市.

最初推出的跨境ETF,将采用由本土基金公司通过QDII形式,以指数复制法追踪境外证券(或商品)指数,并在境内交易所上市挂牌的模式.据业内人士透露,以恒生国企指数为标的的ETF基金将在上海证交所上市.

香港特别行政区政府财经事务及库务局副局长梁凤仪稍早表示,两地ETF互挂目前尚有技术上的问题没有解决,估计将於春节後解决後,首先实现港股ETF在上证所和深证所挂牌.(完)