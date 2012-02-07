版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 11:51 BJT

〔中国新债〕中国电信集团下周二将发行40亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月7日电---中国电信集团公司周二公告称,将於下周二(14日)在银行间市场簿记建档
发行40亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  中国电信集团  70        40      12  2/14簿记建档  交通银行      AAA        2/15       2/16
                                                    民生银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐