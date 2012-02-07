〔中国汇市〕人民币兑美元早盘小涨,谨慎市场气氛中可见结汇盘略多

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
* 人民币兑美元早盘小涨
* 中间价变化有限,谨慎气氛中结汇盘略多
* 市场关注欧债危机进展和习近平访美影响
路透北京2月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘小涨.中间价变化有限,谨慎市场气氛中可见结汇盘略多,推动人民币兑美元走强.
"今天(早盘)结汇略多一些,(人民币兑美元)往下走(涨),"上海一大型银行交易员称,"感觉市场氛围还是偏谨慎."
他并表示,市场当前多关注欧元区债务危机的最新进展,其进而会连带影响美元的走势.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3116元,较上日的6.3108元变化不大;北京时间11:54,人民币兑美元即期报6.3079元,上日收报6.3121元.
两位受访交易员还指出,月中中国国家副主席习近平访美,是否将带来人民币的小幅升值,亦继续受到市场的关注.
美国白宫此前发表声明称,中国国家副主席习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.[ID:nCN1353834]
离岸市场上,北京时间11:54,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2955/45元,上日尾盘报6.2960元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2700/50,上日尾盘为6.2720元.
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中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
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