〔中国汇市〕人民币兑美元早盘小涨,谨慎市场气氛中可见结汇盘略多

* 人民币兑美元早盘小涨

* 中间价变化有限,谨慎气氛中结汇盘略多

* 市场关注欧债危机进展和习近平访美影响

路透北京2月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘小涨.中间价变化有限,谨慎市场气氛中可见结汇盘略多,推动人民币兑美元走强.

"今天(早盘)结汇略多一些,(人民币兑美元)往下走(涨),"上海一大型银行交易员称,"感觉市场氛围还是偏谨慎."

他并表示,市场当前多关注欧元区债务危机的最新进展,其进而会连带影响美元的走势.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3116元,较上日的6.3108元变化不大;北京时间11:54,人民币兑美元即期报6.3079元,上日收报6.3121元.

两位受访交易员还指出,月中中国国家副主席习近平访美,是否将带来人民币的小幅升值,亦继续受到市场的关注.

美国白宫此前发表声明称,中国国家副主席习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.[ID:nCN1353834]

离岸市场上,北京时间11:54,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2955/45元,上日尾盘报6.2960元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2700/50,上日尾盘为6.2720元.

东京汇市,欧元周二在亚洲早盘持稳,因市场仍乐观认为希腊最终将达成救援协议,即使该国政界领袖推迟一天决定是否接受严苛的抒困条款. [FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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