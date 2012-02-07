〔中国货币市场〕回购利率盘整,央行重启正回购然资金面波澜不惊(更新版)

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海2月7日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二低位徘徊.虽然央行时隔六周重启正回购操作,但鉴於目前资金面宽松,正回购暂未给资金面带来明显影响,各期限资金供给仍非常充足.
不过交易员指出,随着正回购的重启,央票发行近期可能也会恢复发行,虽然短期净回笼资金料不会实质收紧流动性,但长期持续净回笼,将造成资金面偏紧,再加上近期下调存款准备金率的可能性下降,预计近期回购利率下跌的空间有限.
"从月初到现在,资金情况一直是很宽松."华南一银行交易员称,"央行正回购操作量不是很大,感觉资金面没什麽影响."
阔别六周之久的正回购终於再出江湖.中国人民银行公开市场今日进行了260亿元人民币正回购操作,期限28天.尽管没有一年期央票的助力,公开市场依然提前实现资金净回笼.[CN/MMTCN].
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
===============================================================================
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7808 2.7888 -0.80 2,898.16
七天CN7DRP=CFXS 3.5006 3.4476 +5.30 560.49
14天CN14DRP=CFXS 3.8076 3.8492 -4.16 149.04
-------------------------------------------------------------------------------
人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7922 2.7896 +0.26 967.20
七天CHICNY7D=CFXS 3.5148 3.4713 +4.35 208.50
-------------------------------------------------------------------------------
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.7300 2.3000 +43.00 302.91
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.4100 3.4000 +1.00 51.32
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.5050 3.5050 0.00 7.57
-------------------------------------------------------------------------------
回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7860 2.8000 -1.40
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5300 3.4600 +7.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.8500 3.7737 +7.63
-------------------------------------------------------------------------------
Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.7767 2.7750 +0.17
七天SHICNYSWD= 3.5000 3.4425 +5.75
三个月SHICNY3MD= 5.3811 5.431 -4.99
===============================================================================(完)
--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。