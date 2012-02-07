《中国金融焦点》信托业遭遇连连喊停,迫其回归资产管理以免"通道化"

* 银监会接连叫停票据及同业存款信托

* 反对信托公司"平台化"和"通道化"

* 意在迫其回归资产管理

* 表外信贷业务"补漏",加强风险防控

作者 赵红梅

路透北京2月7日电---在票据信托和房地产信托被叫停不久,中国银监会最新又对同业存款信托示警.信托业不断"创新"、不断被喊停的背後,透露出监管层反对信托公司平台化和通道化,迫其回归资产管理主业的意图.

当然,银行"借道"信托逃避信贷规模约束,将信贷资产从表内转移到表外,致使监管层无法准确把脉全社会信贷状况,是信托业频频刮起监管风暴的直接"导火索".

据接近银监会人士透露,银监会近期审核否决某信托公司拟发售的一款资金用於同业存款的集合信托,并在全行业内对此种同类信托全面喊停.

"这类信托即规避了监管指标,又仅仅是银行的一个通道、平台,丝毫体现不出信托公司的主业--资产管理能力,做这种业务还有声誉风险,所以得喊停."该人士向路透表示.

中国目前对银行执行75%的贷存比和21%的存款准备金率指标,不少商业银行揽储压力极大,在月末和季末等关键时点需要吸纳存款来应对考核.

而银信合作直接发行信托,以较高的收益率吸引投资者,募集资金则用来存放同业.社会资金"摇身一变"而成银行存款,其实就是一种变相的高息揽储行为.相关信托期限基本低於90天,收益率最高在5%-6%,普遍高於三个月期定期存款利率3.1%.

据北京一位信托经理介绍,目前一些银行的流行做法就是,面向投资者发售单一或者集合信托来募集资金,信托公司再以受托人的名义将信托资金存放于另一家银行.

譬如招商银行(3968.HK)(600036.SS)近期发售的招银进宝之"稳利"61号理财计划,期限87天,提供的到期年化收益率则高达5.5%.中国目前三个月、一年、三年期存款利率分别为3.1%、3.5%、5%.

"其实就是变相揽储.这样一笔存款可纳入贷存比考核里,银行揽存压力减轻,且利率是参照银行间同业拆借利率,"他说,"今年拆借利率一直较高,投资者自然也乐意买这种收益率远超同期存款的理财产品."

**反对信托通道化、平台化**

无论是不久前被叫停的票据信托,抑或去年融资类银信理财产品被限制,直至最新被禁的房地产信托和同业存款信托,其实短期内都做到了"银行、信托、投资者"皆大欢喜.

但整个过程中,信托公司却沦为银行的"通道"或"平台",勿需承担风险,却能轻松获取报酬率,彻底背离了其资产管理的主业.在上述被银监会叫停的案例中,信托报酬率为0.2%.

"我们明白这确实不能算是长久的业务,这些产品规模做的都不大,被叫停对信托影响很小,但也是种警示."中信信托一位产品经理称.

一位监管人士对路透称,最近有银行利用信托公司拟推出一款机构理财资金的信托计划,该项目为开放式集合信托,表面上可投资债券等固定收益率等品种,但实质还是属於银行理财资金演变为信托产品,计划资金用於另一银行同业存款.

"这种产品是变相的同业存款信托,同样打的擦边球,这是商业银行在特定时点解决流动性的通道式行为,"他说,"我们反对这种丝毫体现不出资产管理能力且有声誉风险的信托产品."

他并进一步解释称,这笔理财资金计划由银行发出,投资策略制定、投资标的选择等职责均有银行承担,而且开放式信托产品设计暗含资金池特征,根本体现不出来信托公司的自主管理能力.

此类信托如今亦被银监会喊停.在这个案例中,信托公司收取的报酬率为0.3%.

上述人士表示,本次银监会否决的主要是以投资同业存款为主要标的的集合或单一信托,但对於其他类信托中闲置信托资金用於同业存款的,则不在限制范围内.

银监会拒绝对上述消息置评.

用益信托工作室负责人李旸认为,此举为了规避银行通过信托公司变相高息揽储,信托不能主动管理还要承担声誉风险.

**表外信贷业务"补漏"**

继银信合作、票据信托、同业存款信托相继被叫停或受限後,以逃匿信贷规模为目的的银行同业代付业务疯狂增长,近期也引起监管部门的重视,并已经展开核查.

而归根结底,就是因为这一系列金融业务,让银行得以将信贷资产转移到表外,变相逃避信贷管控,扰乱了宏观调控的效力.

"同业存款信托被限,据说是因为监管的统计上算不出真正的银行互存和拆借的真实数字了."一位商业银行对公部经理道出了同业信托受限另外一个原因.

李旸认为,信托公司主营业务宽泛,即什麽都可以做,但一旦规模做大就会影响别的领域,而监管层担心银行借信托通道将更多资金留在表外,逃避监管.所以总对信托打"叫停"牌.

今年年初,银监会主席尚福林在2012年银监会重点工作部署中专门提到,要全面布控表外业务风险,着力减小风险的扩散性.

不过李旸也指出,信托相比银行等金融机构,体量、实力等都居於弱势,很多产品确实难有主导权,从被动到主动还需要一个过程.

中国信托业协会数据显示,2011年信托业资产规模突破4万亿大关,截至去年三季末,银信合作的信托产品规模为1.67万亿元,占比40.83%.业内人士表示,这意味着信托公司在超过四成的信托资产里少有话语权.

"很多业务都不让做了...信托公司目前基本都在观望,还在找到一个业务的突破口,其它零零散散的信托发了不少,但主流能形成规模的业务很少,还在找寻方向."李旸称.

中融信托一位信托经理坦言,"我们现在习惯一找到好的业务,赶紧拼命发产品,生怕过段时间又被叫停了,一直处在这样的循环中."(完)