〔法国数据〕12月贸易逆差扩大,2011年贸易逆差创纪录高位

重发-《专栏》中国资本外流在2016年达到峰值，内资外流成为主导性因素
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透2月7日电---法国海关办公室周二公布:
* 法国12月贸易逆差为50亿欧元(路透调查预估为逆差53亿欧元),11月修正後为逆差41亿欧元(前值为逆差44亿欧元)
* 法国2011年贸易逆差达到纪录高位696亿欧元,2010年为逆差515亿欧元
(完)
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路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。