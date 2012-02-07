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货币新闻 | 2012年 2月 7日 星期二 16:11 BJT

〔法国数据〕12月贸易逆差扩大,2011年贸易逆差创纪录高位

路透2月7日电---法国海关办公室周二公布:

* 法国12月贸易逆差为50亿欧元(路透调查预估为逆差53亿欧元),11月修正後为逆差41亿欧元(前值为逆差44亿欧元)

* 法国2011年贸易逆差达到纪录高位696亿欧元,2010年为逆差515亿欧元

(完)

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