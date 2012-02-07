版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 7日 星期二 14:17 BJT

〔日股业绩〕丰田第三季集团净利809.4亿日圆,较上年同期减少13.5%

路透2月7日电---日本丰田汽车(7203.T)周二公布:

* 九个月集团净利1,625.3亿日圆,上年同期为净利3,827.9亿日圆

* 九个月集团营业利润为1,171.1亿日圆,上年同期为4,221.9亿日圆

* 九个月集团税前利润为1,972.0亿日圆,上年同期为5,217.4亿日圆

* 第三季集团营业利润为1,496.8亿日圆,较上年同期增长51.1%

* 第三季集团税前利润为1,986.0亿日圆,较上年同期增长53.2%

* 第三季集团净利为809.4亿日圆,较上年同期减少13.5%

* 将2011/12年度集团营业利润预估从2,000亿日圆调整为2,700亿日圆

* 将2011/12年度集团税前获利预估从1,700亿日圆调整为2,700亿日圆

* 将2011/12年度集团净利预估从1,800亿日圆调整为2,000亿日圆

* 预计2011/12年度集团营业利润为2,700亿日圆

* 预计2011/12年度集团净利为2,000亿日圆

* 预计2011/12年度集团税前利润为2,700亿日圆

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐