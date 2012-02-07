〔日股业绩〕丰田第三季集团净利809.4亿日圆,较上年同期减少13.5%

重发-《专栏》中国资本外流在2016年达到峰值，内资外流成为主导性因素
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透2月7日电---日本丰田汽车(7203.T)周二公布:
* 九个月集团净利1,625.3亿日圆,上年同期为净利3,827.9亿日圆
* 九个月集团营业利润为1,171.1亿日圆,上年同期为4,221.9亿日圆
* 九个月集团税前利润为1,972.0亿日圆,上年同期为5,217.4亿日圆
* 第三季集团营业利润为1,496.8亿日圆,较上年同期增长51.1%
* 第三季集团税前利润为1,986.0亿日圆,较上年同期增长53.2%
* 第三季集团净利为809.4亿日圆,较上年同期减少13.5%
* 将2011/12年度集团营业利润预估从2,000亿日圆调整为2,700亿日圆
* 将2011/12年度集团税前获利预估从1,700亿日圆调整为2,700亿日圆
* 将2011/12年度集团净利预估从1,800亿日圆调整为2,000亿日圆
* 预计2011/12年度集团营业利润为2,700亿日圆
* 预计2011/12年度集团净利为2,000亿日圆
* 预计2011/12年度集团税前利润为2,700亿日圆
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。