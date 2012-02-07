〔中国经济〕今年工业增速适度减缓,但将倒逼转型升级加快步伐--工信部(更新版)

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* 工业增速今年适度减缓,但仍在平稳较快区间

* 一季度工业增长可能进一步减缓

* 经济增速减缓将倒逼转型升级和结构调整

* 今年钢铁业利润料进一步收窄,因需求疲软成本上升

路透北京2月7日电---中国工业和信息化部总工程师朱宏任周二称,今年中国工业增速适度减缓,但仍将整体运行在一个平稳较快的轨道区间,而受国内外经济环境中不稳定、不确定因素以及基数影响,一季度工业增长可能出现进一步减缓.

他在全国工业通信业发展情况和2012年工业通信业发展形势发布会上称,经济增长速度的适度放缓,实际上给中国提出了一个加快转型升级、调整结构的重要任务.

且中国工业经济发展中也存在着一些积极的因素,像扩大内需,投资保持稳定增长,同时在居民消费方面的拉动力量还将进一步增大,以及加快转型升级的政策措施,都将支持2012年的工业经济保持平稳较快增长.

"由於国内国外经济环境中存在着各种不稳定、不确定的因素,以及去年一季度工业增长的增速相对较高,今年一季度工业增速有可能出现进一步减缓."朱宏任称.

他提到,当前中国工业经济运行机遇与风险并存,从外部环境看,全球经济增速放缓,欧洲主权债务危机加深,世界经济下行的风险加大,国际市场需求依然不足,全国大宗商品和金融市场继续振荡.

从国内情况看,生产要素的成本持续上升,出口增势明显减缓,小型微型企业生产面临较大困难,能源资源和环境的约束进一步加大.

朱宏任并强调,国务院即将出台关於进一步支持小型微型企业健康发展的有关政策文件,相信小型微型企业不会出现大面积的资金断裂、倒闭问题,小型微型企业将迎难而上,实现平稳增长.

且在十二五期间,工信部规划要建设一个从上到下的中小企业服务体系,这里面包括要建设4,000个为中小企业提供服务的服务平台,其中中央将重点支持500户作为国家级的公共服务示范平台.

此外,为了改善宽带不宽和上网慢的问题,工业和信息化部通信发展司副司长陈家春表示,工信部今年将以建光网、提速度、广普及、促应用、降资费、惠民生为目标,重点实施宽带上网提速工程.

中国国务院副总理王岐山稍早表示,当前全球经济金融形势十分复杂严峻,首要任务是确保经济复苏和金融稳定.

国家统计局此前公布,2011年四季度GDPCNGDP=ECI同比增长8.9%;全年同比增幅达9.2%.同时,2011年全年社会消费品零售总额同比增长17.1%,规模以上工业增加值同比增13.9%,均低於2010年的18.4%和15.7%;但固定资产投资同比增幅达23.8%,追平2010年水准.

**经济增速放缓倒逼结构调整**

朱宏任称,经济增长速度的适度放缓,实际上给中国提出了一个加快转型升级、调整结构的重要任务,而且也是能够通过结构调整来推动、不断提高经济增长质量和效益的一个重要的措施.

比如钢铁行业,他表示,2012年钢铁工业将面临更加严峻的考验,一方面需求减弱使得供需矛盾更加突出,另外一方面,铁矿石等原料价格的高启将继续挤压钢铁行业的利润.

他称,这种局面尽管从短期看增加了钢铁行业的运行风险,但是从长远看,也是对行业倒逼机制的强化,为钢铁行业转型升级、结构调整、兼并重组和淘汰落後创造了有利的时间窗口.

他因此强调,转型升级是工业领域十二五(2011-2015年)的重点任务,工信部将抓好重大项目的落实,推动规划稳步有序地实施,并将完善产业政策功能,营造有利於转型升级的体制机制,包括动态修订产业政策,进一步落实金融财税等支持工业转型升级的政策措施,并建立规划的实时跟踪评价体系等.

目前《工业转型升级投资指南》已经印发,各个领域的规划也都初步确定了一批重点项目和重大工程,将引导社会资金等要素投向,既要保证合理的投资规模,又要避免一哄而上、盲目投资.

国际货币基金组织(IMF)将2012年中国经济增速预估从9%调降至8.2%.IMF表示,若欧债危机令全球经济陷入衰退,今年中国经济年增速可能会放慢近一半,从而给中国带来采取"大规模"财政刺激举措的压力.[ID:nCN1372948](完)