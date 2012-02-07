〔新债招标〕中国国开行10年期浮息债受追捧,五年固息利率高於预期(更新版)

(新增交易员评论和背景)

* 国开行10年浮息债中标利差77bp,远低於预期

* 五年固息债中标利率3.80%,高於预期

* 政策宽松节奏预计减缓,令浮息债价值洼地凸现

* 浮息债需求旺盛,认购倍数约1.84倍

路透上海2月7日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]五年期固息金融债中标利率略高於此前市场预期,但同时招标的10年浮息债中标利差明显低於预期.交易员指出,市场预计宽松政策出台节奏减缓,浮息债的价值洼地逐渐凸现,成为机构逐利的领域.

业内人士透露,国开行上午招标的的五年期固息金融债,中标利率为3.80%,稍高於此前的市场预期均值3.73%;同时招标发行的10年期浮息债(一年定存基准),中标利差77个基点(bp),明显低於83bp的预测均值.

业内人士并透露,五年固息债的投标倍数约1.38倍,10年浮息债的投标倍数约为1.84倍.

"原来(市场)认为放松政策会尽快出台,浮息债就走的不好,现在降息预期越来越不明朗了,现在大家又觉得浮息债超跌了,"北京一银行交易员称.

他认为,鉴於该10年期浮息债跨越多个经济周期,具有不确定性,中标利差在85基点(bp)都是合理的,因此今日招标的77基点(bp)的中标利差"着实较低".也侧面反映了市场对於五年期固息债并不"感冒",资金被分流到浮息债投标中.

上海一银行交易员认为,近一周来,随着市场对於政策面判断的变化,中长期债券收益率出现上涨势头,受到二级市场带动,今日的五年期固息债中标利率稍高.

中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种最新收益率3.7217%;银行间浮息金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,10年期品种最新报在0.9504%.

二级市场上,剩余期限约4.433年的固息农发110412券最新双边报价tCN110412=CFXM为3.78%/3.68%.剩余期限约9.038年的国开行浮息债110207券最新报价CN110207=CFXM为4.36%/4.32,对应利差约111bp/107bp.

中国银行间债市周二现券收益率止升走稳,因本周央行公开市场一年央票继续停发,令市场一度紧张的心态稍平缓.不过交易员指出,因中国经济增长并未见明显走弱迹象,加之下调存款准备金率等政策迟迟未兑现,机构对短期後市信心尚欠,做多动力不足.[ID:nCN1373400]

上述两期新债具体条款如下:

第5期 第6期

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发行总量 不超过200亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/固息 10年/浮息

招标时间 2月7日10:00-11:00 2月7日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款日 2月9日 2月9日

起息日 2月9日 2月9日

发行期 2月8日-2月9日 2月8日-2月9日

上市日 2月15日 2月15日

基本承销额 有 有

付息频率 按年付息 按年付息

发行人增发权利 保留 保留

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