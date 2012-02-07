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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 12:45 BJT

《外汇动态》欧元/澳元创纪录新低,因澳洲央行决议激发新卖盘

0422GMT--欧元兑澳元EURAUD=R触及纪录新低1.2144澳元,此前澳洲央行意外决定维持利率不变,激发了澳元兑欧元的新一波买盘;对希腊债务重组协议的忧虑亦打压欧元.

一家日本经纪公司的交易员表示,欧元及美元利率极低,目前对投资者来说,没有太多可以买入的对象,澳元仍是首选.

这位交易员称,欧元兑澳元可能跌至1.20澳元附近,澳元兑美元可能重新测试去年7月所及高位1.10美元.

澳元兑美元AUD=D4现报1.0775美元,上涨0.5%.

澳元兑英镑亦触及27年新高,英镑兑澳元GBPAUD=R盘中跌低至1.4635澳元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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