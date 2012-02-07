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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--2月8日****

路透2月8日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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2月7日(二)

2350 日本银行放贷(较上年同期) 1月 -- +0.4%

2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 12月 -71.9% -85.5%

(亿日圆) 3,369 1,385

2月8日(三)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 12月 -- +8.9%

0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 47.0

0645 瑞士未经季节调整失业率 1月 3.5% 3.3%

经季节调整失业率 3.1% 3.1%

0700 德国贸易收支(亿欧元) 12月 顺差140 顺差151

出口(较前月) -1.0% +2.5%

进口(较前月) +0.6% -0.4%

0745 法国年度迄今预算(亿欧元) 12月 -- 赤字972

1200 美国抵押贷款指数 2月3日当周 -- 753.3

再融资指数 -- 4,113.8

1315 加拿大房屋开工(万户) 1月 19.4 20.02

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +4.3%

2145 新西兰HLFS失业率 第四季 +6.5% 6.6%

就业人数(较前季) +0.4% +0.2%

就业参与率 68.5% 68.4%

2350 日本机械订单(较上月) 12月 -5.0% +14.8%

(较上年同期) +8.8% +12.5%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 11,553

外资投资日本股市(亿日圆) -- 3,850

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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2月6日(一)

2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 13,066.68 --

2月7日(二)

0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 1月 -0.3% --

0330 澳洲央行利率决定 2月 4.25% 4.00%

0500 日本领先指标(较上月) 12月 +0.6 --

同时指标(较上月) +2.9 --

0745 法国贸易收支(亿欧元) 12月 逆差50 逆差53

进口(亿欧元) 414.51 --

出口(亿欧元) 364.58 --

1100 德国总工业生产(较前月) 12月 -2.9% -0.3%

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月4日当周 +1.8% --

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月4日当周 +2.5% --

2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加193.1 增加77 (完)

--整理 艾茂林/王冠中

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