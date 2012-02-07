主要国家经济指标预测--2月8日****

金属期市：伦铜基本持平，供应威胁支撑铜价
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
路透2月8日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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2月7日(二)
2350 日本银行放贷(较上年同期) 1月 -- +0.4%
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 12月 -71.9% -85.5%
(亿日圆) 3,369 1,385
2月8日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 12月 -- +8.9%
0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 47.0
0645 瑞士未经季节调整失业率 1月 3.5% 3.3%
经季节调整失业率 3.1% 3.1%
0700 德国贸易收支(亿欧元) 12月 顺差140 顺差151
出口(较前月) -1.0% +2.5%
进口(较前月) +0.6% -0.4%
0745 法国年度迄今预算(亿欧元) 12月 -- 赤字972
1200 美国抵押贷款指数 2月3日当周 -- 753.3
再融资指数 -- 4,113.8
1315 加拿大房屋开工(万户) 1月 19.4 20.02
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +4.3%
2145 新西兰HLFS失业率 第四季 +6.5% 6.6%
就业人数(较前季) +0.4% +0.2%
就业参与率 68.5% 68.4%
2350 日本机械订单(较上月) 12月 -5.0% +14.8%
(较上年同期) +8.8% +12.5%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 11,553
外资投资日本股市(亿日圆) -- 3,850
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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2月6日(一)
2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 13,066.68 --
2月7日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 1月 -0.3% --
0330 澳洲央行利率决定 2月 4.25% 4.00%
0500 日本领先指标(较上月) 12月 +0.6 --
同时指标(较上月) +2.9 --
0745 法国贸易收支(亿欧元) 12月 逆差50 逆差53
进口(亿欧元) 414.51 --
出口(亿欧元) 364.58 --
1100 德国总工业生产(较前月) 12月 -2.9% -0.3%
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月4日当周 +1.8% --
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月4日当周 +2.5% --
2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加193.1 增加77 (完)
--整理 艾茂林/王冠中
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
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