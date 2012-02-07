〔路透基点〕三家主办行参与远东国际租赁10亿元人民币贷款--RLPC

路透香港2月7日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,德意志银行上海分行、渣打银行上海分行和三井住友银行上海分行共同获得委托主办行和额度分配行头衔,参与远东国际租赁有限公司10亿元人民币的两笔贷款案.

同时,瑞穗实业银行上海分行正寻求获得信用审批以参与此案.

此项交易包括一年期循环信用贷款和三年期定期贷款.据一位消息人士表示,贷款利率为中国人民银行基准利率的110%.

银团组建将在2月底结束.一位消息人士称,2月17日将作出回应,但有可能延迟.

筹得款项将用作营运资本.

该公司是在香港上市的远东宏信有限公司的核心企业,提供金融租赁服务.据消息人士称,远东宏信为国有企业中化集团的成员公司,为是次交易提供担保.

2010年4月,借方曾寻求60亿元人民币三年期定期贷款,由中国国家开发银行牵头.贷款利率为中国人民银行基准利率的90%.(完)