〔路透基点〕三家主办行参与远东国际租赁10亿元人民币贷款--RLPC

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透香港2月7日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,德意志银行上海分行、渣打银行上海分行和三井住友银行上海分行共同获得委托主办行和额度分配行头衔,参与远东国际租赁有限公司10亿元人民币的两笔贷款案.
同时,瑞穗实业银行上海分行正寻求获得信用审批以参与此案.
此项交易包括一年期循环信用贷款和三年期定期贷款.据一位消息人士表示,贷款利率为中国人民银行基准利率的110%.
银团组建将在2月底结束.一位消息人士称,2月17日将作出回应,但有可能延迟.
筹得款项将用作营运资本.
该公司是在香港上市的远东宏信有限公司的核心企业,提供金融租赁服务.据消息人士称,远东宏信为国有企业中化集团的成员公司,为是次交易提供担保.
2010年4月,借方曾寻求60亿元人民币三年期定期贷款,由中国国家开发银行牵头.贷款利率为中国人民银行基准利率的90%.(完)
--编译 王翔琼; 审校 高琦
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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