〔日本数据〕12月同时指标较11月升2.9点,领先指标升0.6点

澳新汇市：澳元守在近三个半月高点，新西兰元在乳制品标售前下跌
路透悉尼/惠灵顿2月21日 - 澳元兑美元周二守在近三个半月高点，交易员等待从一连串数据及央行事件中寻求新的交投诱因；新西兰元走软，稍晚新西兰将进行全球乳制品标售。
路透东京2月7日电---日本内阁府周二公布的初步数据显示,日本12月同时指标较11月上升2.9点,因企业在弥补泰国洪水导致的产量损失.
12月领先指标较11月升0.6点.
内阁府表示,同时指标开始显现出上行趋势迹象.
数据细节如下(表格中为较上月的点数变化):
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12月 11月 10月
领先指标 +0.6 +1.0 -0.1
同时指标 +2.9 -1.1 +1.3
落後指标 -0.3 +0.3 -3.0
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参看完整数据,请点选内阁府网站:(here)(完)
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--编译 侯向明;审校 程琳
路透悉尼/惠灵顿2月21日 - 澳元兑美元周二守在近三个半月高点，交易员等待从一连串数据及央行事件中寻求新的交投诱因；新西兰元走软，稍晚新西兰将进行全球乳制品标售。
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。