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货币新闻 | 2012年 2月 7日 星期二 13:17 BJT

〔日本数据〕12月同时指标较11月升2.9点,领先指标升0.6点

路透东京2月7日电---日本内阁府周二公布的初步数据显示,日本12月同时指标较11月上升2.9点,因企业在弥补泰国洪水导致的产量损失.

12月领先指标较11月升0.6点.

内阁府表示,同时指标开始显现出上行趋势迹象.

数据细节如下(表格中为较上月的点数变化):

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12月 11月 10月

领先指标 +0.6 +1.0 -0.1

同时指标 +2.9 -1.1 +1.3

落後指标 -0.3 +0.3 -3.0

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参看完整数据,请点选内阁府网站:(here)(完)

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--编译 侯向明;审校 程琳

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