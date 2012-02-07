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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 13:35 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑美元、欧元和英镑上扬,此前澳洲央行意外按兵不动

* 澳元攀涨,兑美元或测试30年高位

* 澳元兑欧元触及纪录新高,兑英镑创27年高点

* 债券市场降低放宽政策的预期

路透惠灵顿/悉尼2月7日电---澳元兑美元周二飙升至六个月高位,因澳洲央行意外维持指标利率不变,促使市场降低了未来放宽政策的预期.

澳元兑美元AUD=D4攀涨逾0.01美元至盘中峰值1.0812,创8月以来的最高,此前市场预计澳洲央行将降息25个基点至4.0%.澳元兑美元最新报1.0790,日内上升0.7%.

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