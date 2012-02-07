〔澳新汇市〕澳元兑美元、欧元和英镑上扬,此前澳洲央行意外按兵不动

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
* 澳元攀涨,兑美元或测试30年高位
* 澳元兑欧元触及纪录新高,兑英镑创27年高点
* 债券市场降低放宽政策的预期
路透惠灵顿/悉尼2月7日电---澳元兑美元周二飙升至六个月高位,因澳洲央行意外维持指标利率不变,促使市场降低了未来放宽政策的预期.
澳元兑美元AUD=D4攀涨逾0.01美元至盘中峰值1.0812,创8月以来的最高,此前市场预计澳洲央行将降息25个基点至4.0%.澳元兑美元最新报1.0790,日内上升0.7%.
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。