〔印度经济〕2011/12财年GDP料增长6.9%--政府

重发-《专栏》中国资本外流在2016年达到峰值，内资外流成为主导性因素
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透新德里2月7日电---据一份印度政府声明中的初步预估,2011/12财年印度国内生产总值(GDP)料按年增长6.9%.
截至3月的当前财年,印度农业产出料增长2.5%,制造业领域料增长3.9%.
政府修正数据显示,印度过去两个财年度经济均为增长了8.4%.(完)
--编译 侯向明;审校 艾茂林
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路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。