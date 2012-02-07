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货币新闻 | 2012年 2月 7日 星期二 13:48 BJT

〔印度经济〕2011/12财年GDP料增长6.9%--政府

路透新德里2月7日电---据一份印度政府声明中的初步预估,2011/12财年印度国内生产总值(GDP)料按年增长6.9%.

截至3月的当前财年,印度农业产出料增长2.5%,制造业领域料增长3.9%.

政府修正数据显示,印度过去两个财年度经济均为增长了8.4%.(完)

--编译 侯向明;审校 艾茂林

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