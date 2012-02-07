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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 13:57 BJT

〔澳洲股市〕收跌,因央行意外维持利率不变

路透2月7日电---澳洲股市周二回吐前一日涨幅,下跌0.5%,此前该国央行令人意外地维持利率不变,尽管全球经济成长面临不确定性.

大型银行澳洲国民银行(NAB)(NAB.AX)以4%的跌幅位居跌幅榜前列,因该行决定开始检视其表现不佳的英国业务,并称情况备受挑战.[ID:nCT0504351]

指标S&P/ASX 200指数跌21.8点,收报4,274.2点,周一上涨1%.(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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