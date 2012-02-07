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货币新闻 | 2012年 2月 7日 星期二 14:15 BJT

〔欧股业绩〕瑞银第四季净利3.93亿瑞郎,不及预期

路透苏黎世2月7日电---瑞银集团(UBS)UBSN.VX(UBS.N)周二公布第四季净利3.93亿瑞郎,而路透预估中值为7.37亿瑞郎,该公司并称:

* 美国财富管理部门新资金净流入19亿瑞郎

* WEALTH MANAGEMENT & SWISS BANK新资金净流入31亿瑞郎

* 第四季末按国际清算银行标准的一级资本比率为19.7%,第三季末为18.4%

* 第四季投行业务税前亏损为2.56亿瑞郎

* 重申计划2011财年派息每股0.10瑞郎

* 第四季末投行业务风险加权资产降至1,560亿瑞郎,第三季末为1,980亿瑞郎

* 若市场状况明显恶化,瑞银将采取进一步措施降低成本基础

* 全年税前获利为55亿瑞郎,财富管理业务全年新资金净流入356亿瑞郎

* 2011年末按巴塞尔2.5规定的一级资本比率为16.0%.(完)

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