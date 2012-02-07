〔欧股业绩〕瑞银第四季净利3.93亿瑞郎,不及预期

重发-《专栏》中国资本外流在2016年达到峰值，内资外流成为主导性因素
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透苏黎世2月7日电---瑞银集团(UBS)UBSN.VX(UBS.N)周二公布第四季净利3.93亿瑞郎,而路透预估中值为7.37亿瑞郎,该公司并称:
* 美国财富管理部门新资金净流入19亿瑞郎
* WEALTH MANAGEMENT & SWISS BANK新资金净流入31亿瑞郎
* 第四季末按国际清算银行标准的一级资本比率为19.7%,第三季末为18.4%
* 第四季投行业务税前亏损为2.56亿瑞郎
* 重申计划2011财年派息每股0.10瑞郎
* 第四季末投行业务风险加权资产降至1,560亿瑞郎,第三季末为1,980亿瑞郎
* 若市场状况明显恶化,瑞银将采取进一步措施降低成本基础
* 全年税前获利为55亿瑞郎,财富管理业务全年新资金净流入356亿瑞郎
* 2011年末按巴塞尔2.5规定的一级资本比率为16.0%.(完)
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。