《中国2012年经济指标各方预测值一览》--2月7日

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透上海2月7日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2012年 2012年 2011年12月/2011年全年 国内生产 *8.4%/摩根大通/12年2月 8.9%/9.2% 总值(GDP) 8.5%左右/央行货币政策委员李稻葵/1月 (8.9%为2011年第四季度数据) 8.2%/IMF/1月 8.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 8.5%/交行金融研究中心/1月 8.5%/中国科学院数学与系统科学研究院陈锡康/1月 8.8%/中国银行/11年12月 8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/12月 8.7%/国家信息中心首席经济学家范剑平/12月 8%以上/国研中心宏观部余斌/12月 8.4%/中金公司/12月 8.9%/社科院/12月 8.8%/亚洲开发银行/12月 居民消费 3%/央行货币政策委员李稻葵/12年1月 4.1%/5.4% 价格指数(CPI) 3.6%-4%/中科院预测科学研究中心/1月 2.7%-3.3%/交行金融研究中心/1月 3.5%/中国银行/11年12月 4%以下/前央行货币政策委员樊纲/12月 低於4%/国研中心宏观部余斌/12月 3.5%/中金公司/12月 4.6%/社科院/12月 工业生产者出厂 1.7%/6.0% 价格指数(PPI) 广义货币 15%/摩根大通/12年1月 13.6%/19.7% 供应量(M2) 14%-15%/交行金融研究中心/1月 (13.6%、19.7%分别为2011年12月末和2010年12月末数据) 新增人民币贷款 8.2万亿元/摩根大通/12年1月 6,405亿元/7.47万亿元 8-8.5万亿元/交行金融研究中心/1月 8万亿元左右/中国银行/11年12月 9-10万亿元/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 410亿美元/美银美林/12年1月 165.2亿美元/1,551.4亿美元 1,200亿美元/交行金融研究中心/1月 1,350亿美元/社科院/11年12月 社会消费品 17%/交行金融研究中心/12年1月 18.1%/-- 零售总额 14%以上/商务部/1月 (18.1%为1-12月数据) 15.7%/社科院/11年12月 固定资产投资 21%左右/交行金融研究中心/12年1月 23.8%/ -- (不含农户) 22.8%/社科院/11年12月 (23.8%为1-12月数据) 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金会(完) --整理 边竞; 审校 李宏薇
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。