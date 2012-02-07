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货币新闻 | 2012年 2月 7日 星期二 14:19 BJT

〔日本个股〕丰田汽车上调2011/12年度全球集团销量预估

路透东京2月7日电---日本丰田汽车(7203.T)周二称:

* 预计2011/12年度集团在全球的汽车销量为741万辆,前次预估为738万辆.

* 预计2011/12年度欧元/日圆平均汇价为108日圆,前次预估为109.

* 上调2011/12年度营业利润预估的原因包括成本削减300亿日圆,以及费用减少200亿日圆.(完)

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