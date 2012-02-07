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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 14:15 BJT

〔日本股市〕日经指数从三个月高位回落,受希腊情势忧虑拖累

路透东京2月7日电---日本股市日经指数.N225周二从三个月高位下跌,因希腊推迟对新救助协议条款作出回应,冲淡了对美国经济前景的乐观情绪.

日经指数收低0.1%,至8,917.52点,周一触及三个月收盘高位,因美国就业数据好於市场预期.

东证股价指数.TOPX收涨0.4%,至772.77点.(完)

--编译 丁琦;审校 田建华

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