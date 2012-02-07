〔日本股市〕日经指数从三个月高位回落,受希腊情势忧虑拖累

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透东京2月7日电---日本股市日经指数.N225周二从三个月高位下跌,因希腊推迟对新救助协议条款作出回应,冲淡了对美国经济前景的乐观情绪.
日经指数收低0.1%,至8,917.52点,周一触及三个月收盘高位,因美国就业数据好於市场预期.
东证股价指数.TOPX收涨0.4%,至772.77点.(完)
--编译 丁琦;审校 田建华
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路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。