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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 14:27 BJT

〔韩国股市〕小幅收高,外资买盘盖过技术压力

路透首尔2月7日电---韩国股市周二微幅收高,全天走势呈区间盘整,技术压力被外资买盘抵消,隔夜美股下跌及希腊债务忧虑重燃,似乎并未影响投资人.

汽车相关类股领涨,汽车零件制造商现代摩比斯(012330.KS)大涨4.97%,韩国轮胎(000240.KS)劲扬6.29%.

韩国综合股价指数.KS11升0.43%,收报1,981.59点.(完)

--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍

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