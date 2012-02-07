〔韩国股市〕小幅收高,外资买盘盖过技术压力

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透首尔2月7日电---韩国股市周二微幅收高,全天走势呈区间盘整,技术压力被外资买盘抵消,隔夜美股下跌及希腊债务忧虑重燃,似乎并未影响投资人.
汽车相关类股领涨,汽车零件制造商现代摩比斯(012330.KS)大涨4.97%,韩国轮胎(000240.KS)劲扬6.29%.
韩国综合股价指数.KS11升0.43%,收报1,981.59点.(完)
--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍
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东南亚股市[.SOCN]
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。