〔台湾货币市场〕2月8日及本提存期资金预期变化一览表

金属期市：伦铜基本持平，供应威胁支撑铜价
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
路透台北2月8日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期2,592.5亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆7,671.8亿台币:
02/09 1,443.50亿
02/10 4,919.00亿
02/11 908.00亿
02/12 4,007.50亿
02/13 874.00亿
02/14 154.00亿
02/15 3,144.00亿
02/16 954.50亿
02/17 1,683.00亿
02/18 396.00亿
02/19 615.00亿
02/20 322.00亿
02/21 72.50亿
02/22 128.00亿
02/23 150.00亿
02/24 226.00亿
02/27 129.00亿
02/28 53.00亿
02/29 1,983.00亿
03/01 1,906.00亿
03/02 3,603.80亿
--公债本金到期及付息577.10506亿台币:
02/10 93甲3期8息 18.00000亿
02/10 99甲3期本金 400.00000亿
02/10 99甲3期2息 1.00000亿
02/13 90甲2期11息 30.00000亿
02/14 96甲2期5息 7.98006亿
02/14 97甲2期4息 15.00000亿
02/14 100甲3期1息 3.00000亿
02/16 98甲2期3息 12.75000亿
02/18 92甲3期9息 16.25000亿
02/20 87乙1期14息 20.62500亿
02/22 99甲4期2息 15.00000亿
02/22 100甲4期1息 12.00000亿
02/24 95甲2期6息 11.25000亿
02/25 94甲3期7息 14.25000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--2/10:央行发行364天期定期存单,金额1,000亿台币,2月9日标售.
--2/13:101/4期30年期公债发行,金额350亿台币,2月8日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
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