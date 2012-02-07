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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 07:59 BJT

〔台湾货币市场〕2月8日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月8日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期2,592.5亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期2兆7,671.8亿台币:

       02/09 1,443.50亿

       02/10 4,919.00亿

       02/11 908.00亿

       02/12 4,007.50亿

       02/13 874.00亿

       02/14 154.00亿

       02/15 3,144.00亿

       02/16 954.50亿

       02/17 1,683.00亿

       02/18 396.00亿

       02/19 615.00亿

       02/20 322.00亿

       02/21 72.50亿

       02/22 128.00亿

       02/23 150.00亿

       02/24 226.00亿

       02/27 129.00亿

       02/28 53.00亿

       02/29 1,983.00亿

       03/01 1,906.00亿

       03/02 3,603.80亿

--公债本金到期及付息577.10506亿台币:

       02/10 93甲3期8息 18.00000亿

       02/10 99甲3期本金 400.00000亿

       02/10 99甲3期2息 1.00000亿

       02/13 90甲2期11息 30.00000亿

       02/14 96甲2期5息 7.98006亿

       02/14 97甲2期4息 15.00000亿

       02/14 100甲3期1息 3.00000亿

       02/16 98甲2期3息 12.75000亿

       02/18 92甲3期9息 16.25000亿

       02/20 87乙1期14息 20.62500亿

       02/22 99甲4期2息 15.00000亿

       02/22 100甲4期1息 12.00000亿

       02/24 95甲2期6息 11.25000亿

       02/25 94甲3期7息 14.25000亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--2/10:央行发行364天期定期存单,金额1,000亿台币,2月9日标售.

--2/13:101/4期30年期公债发行,金额350亿台币,2月8日标售.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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