〔国际油市〕布兰特原油持稳於近116美元,受寒潮及伊朗制裁消息影响

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
* 希腊举棋不定打压风险资产反弹
* 技术分析显示,布兰特原油期货或升至每桶118.65美元
* 关注1100GMT公布的德国12月工业生产数据
路透新加坡2月7日电---布兰特原油期货周二持稳於接近116美元,前一日收在六个月高位,受欧洲遭遇寒潮,及中东供应忧虑推动,但欧洲债务危机恶化的忧虑令市场承压.
布兰特较美国原油升水CL-LCO1=R为每桶约19美元,接近11月以来最高,受天气因素及美国进一步加紧对伊朗制裁的影响,美国对伊制裁令该地区已然紧张的局势加剧.但有关希腊救助资金的争执帮助限制涨势.
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。