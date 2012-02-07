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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 14:23 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持稳於近116美元,受寒潮及伊朗制裁消息影响

* 希腊举棋不定打压风险资产反弹

* 技术分析显示,布兰特原油期货或升至每桶118.65美元

* 关注1100GMT公布的德国12月工业生产数据

路透新加坡2月7日电---布兰特原油期货周二持稳於接近116美元,前一日收在六个月高位,受欧洲遭遇寒潮,及中东供应忧虑推动,但欧洲债务危机恶化的忧虑令市场承压.

布兰特较美国原油升水CL-LCO1=R为每桶约19美元,接近11月以来最高,受天气因素及美国进一步加紧对伊朗制裁的影响,美国对伊制裁令该地区已然紧张的局势加剧.但有关希腊救助资金的争执帮助限制涨势.

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