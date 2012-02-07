中美互信“赤字”有望借习近平访美缓解

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月7日电---中国外交部副部长崔天凯周一在中美《上海公报》发表40周年纪念活动上讲话时称，中美之间存在的互信“赤字”，有望通过习近平副主席近期对美国的访问得到缓解。
中美之间摩擦不断，最近的摩擦是关於中国对联合国安理会叙利亚决议草案所投否决票。尽管如此，中国还是希望习近平副主席下周对美国的访问能保持乐观氛围。
崔天凯表示，尽管中美双方有深厚的贸易关系，开展了更广的外交政策对话，但相互猜疑还是让两国关系蒙上阴霾。
他在讲话中称：“中美之间确实存在互信‘赤字’。每当中美关系遇到问题时，往往会出现从根本上质疑这一关系的声音。对於这个真正称得上‘大而不能倒’的关系，却不时有人企图推翻重来。”
“因此，培育和深化互信，仍然是双方必须充分重视、认真解决的重大课题，”他说。
中国国家副主席习近平将於下周访问美国，届时将与美国总统奥巴马会晤。崔天凯暗示，习近平的访美之行，将有助於消除两国的一些猜疑。
“我们期待双方通过此访抓住机遇，加强沟通，增进互信，拓展合作，加深友谊，推进中美合作夥伴关系建设不断向前，”他说。
他还强调，中国并不认为两国在亚太地区的冲突不可避免。
他说：“亚太足够大，容得下中美两国。中美在亚太的共同利益很多，合作潜力很大，关键是要有足够的政治意愿。”（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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