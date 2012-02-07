〔欧洲个股〕瑞银称2011年奖金总额减少40%,税前利润下降27%

重发-《专栏》中国资本外流在2016年达到峰值，内资外流成为主导性因素
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透苏黎世2月7日电---瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)公布的简报显示:
* 奖金总额缩小40%,税前利润和营收分别下降27%和13%
* 其对欧元区的风险敞口相对较低,将继续谨慎对之加以管理
* 成本削减的总费用仍预计约为5.5亿瑞郎,其中包括2011年下半年的4.03亿瑞郎(完)
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。