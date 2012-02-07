版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 7日 星期二 14:48 BJT

〔欧洲个股〕瑞银称2011年奖金总额减少40%,税前利润下降27%

路透苏黎世2月7日电---瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)公布的简报显示:

* 奖金总额缩小40%,税前利润和营收分别下降27%和13%

* 其对欧元区的风险敞口相对较低,将继续谨慎对之加以管理

* 成本削减的总费用仍预计约为5.5亿瑞郎,其中包括2011年下半年的4.03亿瑞郎(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐