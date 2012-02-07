〔日股业绩〕丰田汽车第三季营业利润高於预期,提高年度财测(更新版)

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
(新增细节)
* 会计年度营业利润预估从2,000亿日圆提高到2,700亿日圆
* 成本削减300亿日圆,削减支出200亿日圆
* 第三季营业利润为1,497亿日圆,市场预估为939亿
* 第三季净利为809亿日圆,较上年同期下降13.5%
* 日圆升值构成压力,但日本政府的新措施将缓解部分影响
路透东京2月7日电---日本丰田汽车(7203.T)周二公布了强於预期的季度营业利润,尽管日圆坚挺和泰国洪灾带来严重冲击.丰田亦调高了年度财测,受益於成本削减措施和日本政府的补贴举措.
去年末泰国发生的大洪水让丰田受到沉重打击,当时该公司正在努力恢复日本3月地震造成的产量损失.泰国洪灾导致丰田全球产量损失达24万辆,拖累其2011年全球销量减少6%,并让通用汽车(GM.N)和福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)的全球销量乘机超过了丰田.
日圆长期保持坚挺也对丰田构成压力.丰田去年在日本生产了276万辆汽车,占日本汽车总产量的三分之一.其中57%的产量出口,多数都是亏本销售.
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。