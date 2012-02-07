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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 14:47 BJT

〔日股业绩〕丰田汽车第三季营业利润高於预期,提高年度财测(更新版)

(新增细节)

* 会计年度营业利润预估从2,000亿日圆提高到2,700亿日圆

* 成本削减300亿日圆,削减支出200亿日圆

* 第三季营业利润为1,497亿日圆,市场预估为939亿

* 第三季净利为809亿日圆,较上年同期下降13.5%

* 日圆升值构成压力,但日本政府的新措施将缓解部分影响

路透东京2月7日电---日本丰田汽车(7203.T)周二公布了强於预期的季度营业利润,尽管日圆坚挺和泰国洪灾带来严重冲击.丰田亦调高了年度财测,受益於成本削减措施和日本政府的补贴举措.

去年末泰国发生的大洪水让丰田受到沉重打击,当时该公司正在努力恢复日本3月地震造成的产量损失.泰国洪灾导致丰田全球产量损失达24万辆,拖累其2011年全球销量减少6%,并让通用汽车(GM.N)和福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)的全球销量乘机超过了丰田.

日圆长期保持坚挺也对丰田构成压力.丰田去年在日本生产了276万辆汽车,占日本汽车总产量的三分之一.其中57%的产量出口,多数都是亏本销售.

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