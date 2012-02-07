〔中国债市〕人民币利率互换续涨,伴随节後资金回流曲线有望陡峭化

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透上海2月7日电---中国人民币利率互换(IRS)周二续涨.公开市场恢复操作未形成明显冲击,但央行不愿过度放松的意图依然明显.伴随节後资金回流银行体系,投资者对资金走宽信心充足,预计曲线将逐渐走陡.
"大家比较认可的方向是曲线会变陡,毕竟fixing数据在往下滑."北京一银行交易员指出.
此前,下调存款准备金率的预期一度高企.不过,他认为,目前输入性通胀的压力在加大,这对决策层的心理将造成较大影响.准备金这个闸门不会轻易的放.且从当前的利率水平看,降准的必要性亦不大.
业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行260亿元人民币正回购操作,期限28天.[CN/MMTCN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 3.4260/3.5400 3.1658/3.2592 3.1417/3.2350 3.2600/3.3533 3.2275/3.5475
周一 3.3980/3.5420 3.1358/3.2242 3.0733/3.1650 3.1667/3.2600 3.1250/3.4650
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变动 +0.0280/-0.0020 +0.0300/+0.0350 +0.0684/+0.0700 +0.0933/+0.0933 +0.1025/+0.0825
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
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