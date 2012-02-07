〔路透调查〕美国今春玉米种植面积料创68年高位,产量料创纪录新高

路透2月7日电---根据路透访问24名分析师所做的调查报告,由於冬季温和干燥的天气引发人们对今春迅速播种的预期,美国今春玉米种植面积料将创二战以来最高水准,暗示2012年价格将下跌,而较低的库存将得到补充.

调查显示,玉米种植面积料增至9,420万英亩.按每英亩161.4蒲式耳的趋势单产水平计算,玉米产量可能将达138亿蒲式耳的纪录高位,打破2009年创下的131亿蒲式耳纪录.

此外,大豆种植面积料达7,530万英亩,略高於去年的7,500万英亩.

受访分析师称,玉米利润率高於大豆将刺激玉米种植面积的增加,此外去年因降雨过多而未能播种的地区今年也将恢复种植.

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美国农业部将在本月稍晚公布其对今春玉米和大豆种植面积的首个预估.该部周四将公布的月度作物报告料显示,美国2011/12作物年度的玉米期末库存预估将下调至7.91亿蒲式耳,为16年低位.(完)