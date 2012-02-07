〔路透调查〕美国今春玉米种植面积料创68年高位,产量料创纪录新高

重发-《专栏》中国资本外流在2016年达到峰值，内资外流成为主导性因素
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透2月7日电---根据路透访问24名分析师所做的调查报告,由於冬季温和干燥的天气引发人们对今春迅速播种的预期,美国今春玉米种植面积料将创二战以来最高水准,暗示2012年价格将下跌,而较低的库存将得到补充.
调查显示,玉米种植面积料增至9,420万英亩.按每英亩161.4蒲式耳的趋势单产水平计算,玉米产量可能将达138亿蒲式耳的纪录高位,打破2009年创下的131亿蒲式耳纪录.
此外,大豆种植面积料达7,530万英亩,略高於去年的7,500万英亩.
受访分析师称,玉米利润率高於大豆将刺激玉米种植面积的增加,此外去年因降雨过多而未能播种的地区今年也将恢复种植.
欲浏览美国谷物种植面积相关图表,请点击:(link.reuters.com/juv46s)
美国农业部将在本月稍晚公布其对今春玉米和大豆种植面积的首个预估.该部周四将公布的月度作物报告料显示,美国2011/12作物年度的玉米期末库存预估将下调至7.91亿蒲式耳,为16年低位.(完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
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路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。