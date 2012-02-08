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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 08:57 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国财政部280亿元人民币一年期固息国债上午9:30-10:30招标,利率预测均值2.80%
  五矿集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承
  北京顺鑫农业集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
  巨力集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),交通银行及中信银行主承 
  永辉超市(601933.SS)7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中行及招行主承 
  正邦集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),南京银行及招商银行主承
  太原重工(600169.SS)5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
  南京化学工业园1.71亿元三年期中小企业集合票据簿记建档(债项评级AA+),民生银行主承
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  二、新债上市:  
 
  国开行100亿元五年期浮息(一年定存基准)债120203,基本利差0.63%
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  三、缴款:

  汕头港务集团2.5亿元一年期短融041161003,票面利率7.20%
  江苏悦达集团10亿元一年期短融041161004,票面利率5.19%
  长江电力(600900.SS)40亿元一年期短融
  中粮集团40亿元一年期短融
  广州汽车集团4亿元一年期短融
  广西铁路投资集团8亿元五年期中期票据,票面利率5.39%
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  四、还本付息:
  
  中国石油(0857.HK)(601857.SS)110亿元七年期中票1082015付息,票面利率4.60%
  云天化集团10亿元五年期中票1082016付息,票面利率5.15%
  云天化集团4亿元五年期中票1082017付息,票面利率5.15%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --据中国证券报周三报导,尽管受到元旦和春节长假因素影响,1月国内信贷投放依然迅猛.1月
  工、农、中、建四大银行新增人民币贷款约3,200亿元;据此估算,银行业全部新增贷款规模在
  8,000亿元左右.[ID:nCN1375614] 
  --国家外汇管理局表示,当前中国外汇净流入有所放缓,但未出现资金大规模流出的迹象,外管
  局将把外汇储备经营控制风险置于首位.
  --消息人士透露,保监会日前向保险机构下发的通知明确,未来险资入市既可通过租用符合条件
  的证券公司"交易单元模式",也可参与"特殊机构客户模式试点".

  国家统计局2/9公布1月工业品价格指数(PPI)                 (2011年12月1.7%)   
               公布1月居民消费价格指数(CPI)               (2011年12月4.1%)        
            2/10公布1月进出口贸易数据  
            2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告  
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹/刘昕; 审校 李宏薇/曲伟治

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