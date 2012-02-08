《中国债券市场每日交易备忘》--2月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部280亿元人民币一年期固息国债上午9:30-10:30招标,利率预测均值2.80% 五矿集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承 北京顺鑫农业集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 巨力集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),交通银行及中信银行主承 永辉超市( 601933.SS )7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中行及招行主承 正邦集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),南京银行及招商银行主承 太原重工( 600169.SS )5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 南京化学工业园1.71亿元三年期中小企业集合票据簿记建档(债项评级AA+),民生银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国开行100亿元五年期浮息(一年定存基准)债120203,基本利差0.63% ============================================================================== 三、缴款: 汕头港务集团2.5亿元一年期短融041161003,票面利率7.20% 江苏悦达集团10亿元一年期短融041161004,票面利率5.19% 长江电力( 600900.SS )40亿元一年期短融 中粮集团40亿元一年期短融 广州汽车集团4亿元一年期短融 广西铁路投资集团8亿元五年期中期票据,票面利率5.39% ============================================================================== 四、还本付息: 中国石油( 0857.HK )( 601857.SS )110亿元七年期中票1082015付息,票面利率4.60% 云天化集团10亿元五年期中票1082016付息,票面利率5.15% 云天化集团4亿元五年期中票1082017付息,票面利率5.15% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --据中国证券报周三报导,尽管受到元旦和春节长假因素影响,1月国内信贷投放依然迅猛.1月 工、农、中、建四大银行新增人民币贷款约3,200亿元;据此估算,银行业全部新增贷款规模在 8,000亿元左右.[ID:nCN1375614] --国家外汇管理局表示,当前中国外汇净流入有所放缓,但未出现资金大规模流出的迹象,外管 局将把外汇储备经营控制风险置于首位. --消息人士透露,保监会日前向保险机构下发的通知明确,未来险资入市既可通过租用符合条件 的证券公司"交易单元模式",也可参与"特殊机构客户模式试点". 国家统计局2/9公布1月工业品价格指数(PPI) (2011年12月1.7%) 公布1月居民消费价格指数(CPI) (2011年12月4.1%) 2/10公布1月进出口贸易数据 2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/刘昕; 审校 李宏薇/曲伟治