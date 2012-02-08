《中国债券市场每日交易备忘》--2月8日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部280亿元人民币一年期固息国债上午9:30-10:30招标,利率预测均值2.80% 五矿集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承 北京顺鑫农业集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 巨力集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),交通银行及中信银行主承 永辉超市(601933.SS)7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中行及招行主承 正邦集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),南京银行及招商银行主承 太原重工(600169.SS)5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 南京化学工业园1.71亿元三年期中小企业集合票据簿记建档(债项评级AA+),民生银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国开行100亿元五年期浮息(一年定存基准)债120203,基本利差0.63% ============================================================================== 三、缴款: 汕头港务集团2.5亿元一年期短融041161003,票面利率7.20% 江苏悦达集团10亿元一年期短融041161004,票面利率5.19% 长江电力(600900.SS)40亿元一年期短融 中粮集团40亿元一年期短融 广州汽车集团4亿元一年期短融 广西铁路投资集团8亿元五年期中期票据,票面利率5.39% ============================================================================== 四、还本付息: 中国石油(0857.HK)(601857.SS)110亿元七年期中票1082015付息,票面利率4.60% 云天化集团10亿元五年期中票1082016付息,票面利率5.15% 云天化集团4亿元五年期中票1082017付息,票面利率5.15% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --据中国证券报周三报导,尽管受到元旦和春节长假因素影响,1月国内信贷投放依然迅猛.1月 工、农、中、建四大银行新增人民币贷款约3,200亿元;据此估算,银行业全部新增贷款规模在 8,000亿元左右.[ID:nCN1375614] --国家外汇管理局表示,当前中国外汇净流入有所放缓,但未出现资金大规模流出的迹象,外管 局将把外汇储备经营控制风险置于首位. --消息人士透露,保监会日前向保险机构下发的通知明确,未来险资入市既可通过租用符合条件 的证券公司"交易单元模式",也可参与"特殊机构客户模式试点". 国家统计局2/9公布1月工业品价格指数(PPI) (2011年12月1.7%) 公布1月居民消费价格指数(CPI) (2011年12月4.1%) 2/10公布1月进出口贸易数据 2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/刘昕; 审校 李宏薇/曲伟治
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。